Semana Sebrae tem início com conteúdos para empresários do novo mundo

Reinventar-se para o novo mundo. Com esse mote, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial teve início nesta segunda-feira (27), em formato totalmente online. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 4 mil vagas em 30 capacitações, que acontecem em diversas plataformas. Uma delas é o aplicativo o WhatsApp, pelo qual foi realizada nesta segunda a oficina “Liderando no novo mundo: Como orientar seu time para resultados”.

A oficina abordou questões ligadas diretamente ao papel da liderança para que as equipes alcancem alta performance e, consequentemente, gerem resultados positivos para os negócios.

Nesse sentido, os consultores trouxeram dicas como a necessidade de orientação para que os colaboradores tenham entendimento sobre suas responsabilidades dentro da empresa; a construção de uma relação de confiança com a equipe; direcionar a busca por objetivos comuns entre os membros da equipe; ter comprometimento; definir implementações nos momentos certos para alcançar resultados; delegar tarefas; e sempre estar preparado para mudanças de cenário.

Durante a oficina, os participantes tiveram acesso a conteúdos exclusivos, incluindo e-books e vídeos, e puderam interagir entre si e com os consultores do Sebrae. Apesar de ser a primeira edição totalmente online da Semana Sebrae, as oficinas por WhatsApp já haviam sido realizadas na última edição. Os inscritos são inseridos em um grupo, por onde recebem as orientações, realizam atividades e podem esclarecer suas dúvidas com os consultores.

As oficinas por WhatsApp seguem ao longo da Semana Sebrae, e vão tratar dos temas: “Comunicação digital eficiente” (28/07); “Como reduzir custos pode significar a sobrevivência da sua empresa” (29/07); “Descubra o que os líderes de amanhã estão fazendo hoje” (30/07); e “Soluções em pagamento pela internet” (31/07).

Semana Sebrae acontece até esta sexta-feira (31)



Gratuita e 100% online, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial vai até esta sexta-feira (31). O evento oferece 4.375 vagas, com 30 capacitações que serão realizadas em plataformas como WhatsApp, Instagram e Zoom. Os cursos, oficinas e seminários são direcionados para donos de micro e pequenos negócios e, nesta edição, vão trazer conteúdos focados em temas como finanças, marketing digital, liderança, além da apresentação de cases de sucesso. Um dos objetivos do evento, este ano, é contribuir com a disseminação de conhecimento para que os empresários possam superar a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Ainda é possível se inscrever em algumas capacitações. Veja disponibilidade de vagas em: www.semanasebrae.com.br.