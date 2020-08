Semi-Anel Rodoviário de Itabuna tem 83% das obras concluídas

O semi-anel Rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 à BR-415, está sendo restaurado. Oitenta e três por cento das obras foram executadas e a previsão é que estas estejam concluídas em outubro. Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) em 7,2 quilômetros da via. A intervenção evitará que um grande fluxo de veículos, principalmente de carga, oriundo da região de Itapetinga e Vitória da Conquista, em direção à Ilhéus, entre em Itabuna, melhorando a mobilidade e dando mais fluidez ao trânsito da cidade.

“São obras importantes e que tem o objetivo de dar fluidez no trânsito. Também na região Sul, estamos com serviços de duplicação na BA-001, na altura do Hotel Opaba, em Ilhéus, até o entroncamento da BR-251, e que vão melhorar o dia a dia de quem trafega pela nova Ponte do Pontal”, ressalta o secretário Marcus Cavalcanti

Ponte Ilhéus-Pontal

A ponte Ilhéus-Pontal, a primeira estaiada da Bahia, foi inaugurada em Julho. A obra, que recebeu cerca de R$ 100 milhões em investimentos, possui 533 metros de extensão e vai fomentar o turismo na região e também melhorar a mobilidade de aproximadamente 511 mil pessoas que moram nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca. A abertura da ponte ainda viabiliza que a produção da região possa ser escoada para diferentes modais, a exemplo do Porto de Malhada e o futuro Porto Sul.

Fotos: Ulgo Oliveira/Seinfra