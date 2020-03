Seminário da Mulher recebe a primeira tenente-coronel da história da PM baiana

Integrante da primeira turma de mulheres oficiais da Polícia Militar, Fernanda Dantas, 55 anos, médica pediatra, bacharela em Direito, mestranda em Administração Pública é também a primeira mulher a alcançar a patente de tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia, e estará presente no 1° Seminário da Mulher que vai acontecer no dia 26 de março, das 08h às 18h, na Uesc, em Ilhéus.

Durante a sua palestra, Fernanda vai apresentar a sua história inspiradora para mulheres empreendedoras, empresárias, autônomas das mais diversas áreas, estudantes e demais interessadas.

O Seminário é uma realização do Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação – Mesb e tem o apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc e também das comissões da Mulher e do Direito Sistêmico, Conciliação e Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Itabuna.

De acordo com coordenador do Mesb, o empresário, Ronaldo Abude, o seminário será um momento para trocar experiências, conhecer novas perspectivas através de origens e trajetórias diferentes, “além de poder discutir os múltiplos papéis exercidos pela mulher na sociedade e seus desafios na ocupação de espaços de poder, especialmente na política”.

As inscrições são gratuitas e já estão sendo feitas no site https://suldabahiaemacao.org.br/. Mais informações pelo telefone: (73) 99845-8183 ou através do e-mail: [email protected] ou ainda no instagram: @suldabahiaemacao

Na programação já estão confirmadas a presença da Cientista Política, Hannah Maruci, que estará abordando o tema: Mobilização e Motivação da Mulher na Política e da Profª Drª Katianny Estival, que destacará os propósitos e impactos do empreendedorismo feminino.