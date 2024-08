Seminário de mineração da Bahia movimenta Ilhéus; 500 expositores e participantes

A Sexta Edição do Seminário de Mineração da Bahia (SEMBA) começou ao som da música “Alegre Menina”, de Jorge Amado e Dorival Caymmi, tema de Gabriela e Nacib, tocada por crianças e adolescentes do Grupo Promart, projeto social da Atlantic Nickel, empresa anfitriã do evento.

O seminário acontece no Centro de Convenções de Ilhéus até quinta-feira, para discutir e apresentar projetos e empreendimentos voltados para a mineração no estado.

Quem deu as boas vindas aos participantes foi Diogo Oliveira, diretor de ESG e Pessoas da Appian Capital Brazil. Ele destacou o crescimento do SEMBA a cada ano.

“Em 2023, éramos 23 organizações reunidas, hoje somos 33. Somos mineradoras, instituições públicas do setor, construtoras, siderúrgicas, consultorias, fornecedores de forma geral. Crescemos também no número de pessoas, passamos de 350 no ano passado para 500 este ano”, afirmou.

Legado para as comunidades

Carlos Borel, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa em Mineração (CBPM), também representando o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância da mineração na Bahia.

“O setor é um importante eixo de desenvolvimento econômico e social do estado, que gera emprego e renda. E a preocupação não é só com a extração, mas também com o social, em deixar um legado e mudar a vida das comunidades onde a mineração atua”, explicou.

Com uma grande diversidade de minérios, a Bahia ocupa a terceira posição em faturamento de produção mineral no país. Em 2023, o setor representou 3% do PIB baiano e atualmente o estado é o primeiro no país em requerimentos de área para pesquisa mineral.

Até quinta-feira, profissionais renomados e com vasta experiência na área da mineração vão realizar palestras no seminário, trazendo temas como ESG (Ambiental, Social e Governança), operações minerárias e tendências tecnológicas.

Além disso, também serão realizados fóruns de discussão, apresentação de estudos e cases de sucesso, proporcionando um ambiente de intercâmbio de informações e práticas inovadoras. (Fonte: ASCOM/Atlantic Nickel)