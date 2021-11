Seminário discute desburocratização para melhoria nos negócios

O Sebrae realiza nesta terça-feira (30) o seminário Bahia Mais Simples, com foco nos impactos da desburocratização no ambiente de negócios dos municípios e do estado. A abertura, às 9 horas, vai contar com a presença do superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.

Nesta 5ª edição, o evento será transmitido pelo canal do YouTube do Sebrae Bahia e se propõe a discutir a importância da temática da desburocratização junto aos gestores municipais atendidos nos programas do Sebrae. Um deles é o Cidade Empreendedora.

O público-alvo é formado por prefeitos, secretários municipais, agentes de desenvolvimento e demais gestores públicos.

O seminário terá a palestra magna de Paulo Spencer Uebel, sobre Desburocratização e Transformação Digital na Gestão Pública. Entre suas experiências, Uebel tem no currículo uma passagem pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (2019-2020).

Na programação, também será realizado o painel Cidade Empreendedora: Os Impactos da Desburocratização no Ambiente de Negócios dos Municípios. Serão apresentados na ocasião os avanços alcançados em dois municípios baianos atendidos pelo Sebrae em 2021.