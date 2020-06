Seminário discute papel de voluntários na proteção de praias e oceanos

Começou ontem (1º) – e seguirá até sexta-feira (05) – um seminário virtual promovido pelo Grupo Amigos da Praia, para provocar reflexões nesta Semana Nacional do Meio Ambiente. O encontro, transmitido às 11 horas e 18 horas, pelo Instagram @gap_ilheus, tem como tema “Voluntariado e a proteção das praias e oceanos”.

Discussões contarão com palestrantes de várias partes do Brasil, além de ativistas regionais que lutam pelo conceito de cidades sustentáveis. Entre os palestrantes de ontem, Maria do Socorro Mendonça, do Instituto Nossa Ilhéus. Ela discutiu sobre as conjunturas nacional e local no quesito proteção ambiental, bem como os ativos ambientais da cidade.

Nesta terça, Dr. Rian Marolas tratou sobre impacto do lixo plástico na vida marinha, às 11 horas, e logo mais, às 18 horas, o presidente do Grupo, Vinícius Alcântara, abordará sobre “Voluntariado e Sustentabilidade: Quem são os amigos da praia?”.

Até sexta-feira, nos horários já mencionados, novas trocas de ideias sobre política ambiental, poluição, resíduos sólidos, compostagem, agricultura e lixo.

Defesa do meio ambiente

O Grupo Amigos da Praia tem se notabilizado na região, sempre realizando verdadeiros mutirões para limpeza das praias de Ilhéus. No lamentável episódio em que manchas de óleo ganharam o litoral de boa parte de Brasil, os voluntários se dispuseram a limpar a beira do mar na chamada “terra da Gabriela”, num trabalho continuado e que despertou aplausos de toda a comunidade.