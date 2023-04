Seminário em Itabuna traz novas perspectivas para microempresas

Um ambiente com temáticas de interação. Esta é a proposta do Seminário “uma nova realidade de Empreender”, dia 25 de abril, no auditório do Sest/Senat, em Itabuna, das 13 às 21 horas. Promovido pela AMPESBA (Associação das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia), o evento tem o objetivo de consolidar o empreendedor, ao mesmo tempo em que motiva e auxilia com discussões técnicas e científicas.

Segundo o presidente da entidade, Agnaldo Joaquim, as palestras deverão propiciar nova temática do comércio, nesta nova era tecnológica, onde a informação é fundamental para melhorar o andamento dos negócios. “Ferramentas focadas na internet devem ajudar a ganhar dinheiro em 2023; especialistas em gestão empresarial, inovação e empreendedorismo, inclusive, preveem crescimento do empreendedorismo para este ano”, afirma, animado.

O seminário é voltado para micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e o agro. Haverá painel de debates sobre tecnologia e inovação no desenvolvimento das micro e pequenas empresas; O que é ser um empreendedor inovador?; O agro e o empreendedorismo andam juntos, empreendedores do futuro!”

É um evento vinculado a habilidades e competências pessoais e a dos colaboradores e parceiros, como: comprometimento, rede de relacionamentos, tomada de decisão, inovação, proatividade, vencer e aprender com os próprios desafios.

Palestrantes

Entre os palestrantes, estão Ercílio Santinoni, presidente da Fampepar (Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores do Estado do Paraná); também estará presente Claudiana Figueiredo. O Gerente Regional do SEBRAE Ilhéus, mestre em Conservação da Biodiversidade e desenvolvimento Sustentável pelo IPÊ/ESCAS. Outro nome confirmado é de Wallace Setenta, presidente do Sindicato Rural de Itabuna; além de Tayana Amorim, empreendedora, design de moda, consultora

e CEO do Big marketplace; também Erivaldo Benevides, contador, advogado especialista em Direito Tributário, empresário e Presidente do Sindicontasul, entre outros nomes já confirmados para o evento.

Inscrições gratuitas

Inscrições podem ser feitas pelo endereço https://bit.ly/ampesba . O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Mais informações através do whatsApp: (73) 98801-8380, (73) 99928-8780 ou (73) 99974-2262.