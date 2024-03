Seminário Perspectivas e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável chega a Ilhéus

O Sebrae em Ilhéus realiza, na próxima segunda-feira (25), a partir das 8h, no auditório do Hotel Praia do Sol, em Ilhéus, o Seminário “Diálogos para o Desenvolvimento: Perspectivas e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável”. O evento presencial tem vagas limitadas, gratuitas e inscrições no link bit.ly/dialogosIOS.

O seminário visa ser um marco na busca por soluções e caminhos que promovam o crescimento econômico aliado à preservação ambiental na região e se destaca por trazer à tona questões cruciais para o Sul da Bahia, desde oportunidades de negócios até estratégias financeiras. Além disso, vai proporcionar um espaço de diálogo construtivo entre representantes de diversas instituições e empresários locais.

Dentre as instituições confirmadas estão a Fieb, Faeb, FCDL, Fecomercio, Faceb, SUDENE, IEL e a Diretoria Executiva do Sebrae Bahia, que demonstram o engajamento das entidades em contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

A gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, ressalta a importância desse seminário. “Este evento é uma oportunidade ímpar para debatermos não apenas os desafios, mas também as potencialidades que nossa região possui. É um momento de união de esforços, onde buscamos não somente soluções imediatas, mas também estratégias de longo prazo que possam beneficiar a todos”, concluiu.