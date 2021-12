Seminário reuniu, em Ilhéus, gestores de 30 municípios do sul da Bahia

O Sebrae foi parceiro do Seminário “Gestão e Inovação – Melhores Práticas da Gestão Municipal”, promovido nos dias 2 e 3 de dezembro, pela Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), no auditório do Hotel Praia do Sol, em Ilhéus. O encontro reuniu gestores e equipes de governo na região sul da Bahia, proporcionando novos conhecimentos para o aprimoramento da Gestão Pública.

“O Sebrae traz para os gestores públicos algumas informações, alguns insights, algumas reflexões sobre as possibilidades que os prefeitos têm de ampliar a arrecadação própria a partir do fortalecimento dos negócios locais. Esse ano, trouxemos o tema gestão e inovação, até porque é preciso um exercício de competência na gestão pública pra que eles consigam dar conta de todos os desafios que eles encontram pela frente”, declarou a gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo.

Para o presidente da Amurc e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, a parceria com o Sebrae tem sido fundamental para a o desenvolvimento dos municípios. “Sem o Sebrae, não seria possível estarmos aqui. Temos a participação de mais de trinta municípios e o Sebrae tem sido fundamental no desenvolvimento da nossa região com essa parceria, que só traz bons frutos para nossa população. Como presidente da Amurc, queria fazer um agradecimento especial por nos dar essa oportunidade de parceria e de fazer com que esse sonho que nós temos, de cada vez mais unir as prefeituras no intuito de fortalecer a administração pública regional, seja realizado”, celebrou o prefeito.

O seminário promoveu uma série de palestras e abordou temas como: O que esperar das receitas municipais no pós-pandemia?; Inovações na Gestão Pública Municipal; Cidade Empreendedora, Escritório de Projetos e Transformação Digital e Cidades Inteligentes e ainda um painel que abordou as Melhores Práticas Municipais que estão sendo aplicadas nos municípios da região, nas áreas de resíduos sólidos e na economia cacaueira.