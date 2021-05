Senador Jaques Wagner diz que Itabuna vive um novo tempo com Augusto Castro

O senador Jaques Wagner (PT-BA) não poupou elogios a administração do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). O parlamentar baiano foi o entrevistado do programa “Frequência Política”, apresentado por Binho Shalon e João Mateus Feitosa, sábado, dia 29, na Rádio Difusora Sul da Bahia.



“O prefeito Augusto Castro está começando e começando bem, pelo que percebo, na sua caminhada a frente da Prefeitura de Itabuna. Em cinco meses de gestão já ouço falar que Itabuna vive um novo tempo”, disse o senador em ralação ao gestor itabunense.

Wagner também se solidarizou com as famílias que perderam seus entes queridos para a pandemia do novo coronavírus e avaliou o atual momento político tanto em relação ao quadro estadual, quanto nacional.

“O meu abraço fraterno a todos os amigos e as famílias enlutadas que perderam seus entes para a pandemia em Itabuna, na Bahia e no Brasil”, lamentou Wagner.

No campo político, o senador ressaltou que o grupo político liderado pelo governador Rui Costa tem um portfólio de obras para mostrar e afirmou que o grupo marchará unido com o vice-governador João Leão (PP), o senador Otto Alencar (PSD-BA) e a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA, além dos partidos que formam a base do Governo do Estado.

“Os baianos sabem os avanços desses 14 anos e meio dos nossos governos. Não tenho dúvidas que vamos chegar juntos, com muita humildade e realizações para apresentar”, garantiu Wagner.

Ele lembrou que a candidatura do ex-presidente Lula é um estímulo e motivo de muita alegria. “Foi importante o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inocência do ex-presidente Lula, que melhorou a vida dos brasileiros em todos os aspectos”, assinalou.

O prefeito Augusto Castro recebeu as palavras elogiosas do senador e ex-governador Jaques Wagner com entusiasmo e como reconhecimento de uma nova realidade na gestão pela qual Itabuna está passando. “A fala do senador Jaques Wagner nos estimula a trabalhar ainda mais pela nossa cidade e por toda nossa gente. Só tenha que agradecer”, afirmou o prefeito itabunense.