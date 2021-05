Separado pela Covid, casal se emociona em encontro virtual com bebê

Internado no dia 2 de maio na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna após ter o quadro de saúde agravado pela infecção do novo coronavírus, o casal Karine Melo de Santana Silva, de 29 anos, Rodrigo Souza dos Santos, de 32 anos, foi surpreendido, no início da noite de quinta-feira (6), com uma videochamada da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Manoel Novaes (HMN). Karine foi internada no dia do aniversário.

De um lado da linha estavam a diretora técnica do HMN, a médica Fabiane Chávez, a coordenadora de Enfermagem da UTI Neonatal, Lucinaide Lemos, e Thatyanna Rodrigues (psicóloga da unidade). Elas fizeram a apresentação de Emanoel, primeiro filho do casal, que se recuperava em leitos técnicos do Hospital Calixto Midlej Filho (HCMF). Foi a primeira vez que o jovem viu o filho e também reencontrou a mulher no hospital.

A separação por uns dias ocorreu porque Rodrigo Souza apresentou o quadro mais grave da doença e precisou ser internado em um leito de UTI Covid do HCMF. Já Karine Melo teve de antecipar o parto depois de diagnosticada com a Covid-19 e apresentar dificuldades na respiração. Com 37 semanas e um dia de gestação, ela foi submetida a uma cesariana no último dia 3 e, em seguida, transferida para um leito clínico no hospital onde o marido foi internado.

O encontro

O encontro da família ocorreu na quinta-feira, quando Rodrigo Souza, após apresentar melhoras no quadro de saúde, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito clínico no mesmo pavilhão onde Karine Melo se recuperava. Naquele dia, os profissionais dos hospitais Calixto Midlej e Manoel Novaes decidiram fazer a surpresa para a família.

Karine Melo e Rodrigo Souza ficaram muito felizes quando viram as imagens, em tempo real, do pequeno Emanoel. Os pais acompanharam atentos as informações repassadas pela psicóloga Thatyanna Rodrigues e pela enfermeira Lucinaide Lemos. Foram pouco mais de sete minutos de videochamada conectando o filho na UTI do HMN e os pais no HCMF. Ao ouvir as vozes dos pais, o bebê começou a se movimentar na incubadora. Parecia fazer uma grande festa.

No outro lado da linha, os pais celebravam a conquista em dose dupla: a evolução do quadro de saúde dos três e o primeiro encontro da família. Com vozes embargadas, pai e mãe ouviram atentamente as informações sobre a evolução no quadro de saúde do bebê e ficaram ainda mais felizes no momento em que souberam que o recém-nascido testou negativo para a Covid-19.

Pesando 2,980 kg, Emanoel teve de ser reanimado no centro cirúrgico e colocado no oxigênio logo após o nascimento, porque apresentou desconforto respiratório. “Ele vem apresentando uma recuperação muito rápida. O nosso maior presente é cuidar dele para vocês. Que vocês tenham uma noite mais leve depois dessas lindas imagens”, disse a coordenadora de Enfermagem da UTI Neo, Lucinaide Lemos.

Karine Melo, que teve 50% do pulmão comprometido por causa do novo coronavírus e está se recuperando bem, mandou recado de apoio para as mães que estão passando por situação parecida. “Fui diagnosticada com a Covid-19 na semana passada e queria dizer a vocês, mães, que sigam firme no senhor, que tudo isso vai passar. Agradeço a toda a equipe de saúde, que fez toda a diferença nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês”.