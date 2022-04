Seplan abre edital de processo seletivo REDA para nível superior

Foi divulgado nesta terça-feira (05), no Diário Oficial do Estado da Bahia, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado em contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para a prestação de serviço na Secretária do Planejamento (Seplan) por um período de até 36 meses, com possibilidade de prorrogação em igual período. As inscrições devem ser realizadas no site www.selecao.ba.gov.br, no período de 08 a 14/04/2022. O salário pode chegar a R$ 2,9 mil.

O processo será constituído de uma única etapa: análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, para a função temporária de Técnico de Nível Superior. Serão ofertadas um total de 22 vagas para técnicos de nível superior.

Todas as vagas têm como local de trabalho o município de Salvador. Dentre as vagas, cinco são destinadas para técnicos de nível superior em qualquer área de formação, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), as demais são destinadas às seguintes áreas cujos diplomas sejam emitidos por instituição reconhecida pelo MEC: Arquivologia, Biblioteconomia, Economia, Estatística, Meio Ambiente, Saúde Coletiva, Comunicação, Ciências Jurídicas e Ciências Humanas (Administração, Pedagogia, Psicologia, Ciências Sociais, Geografia e Ciências econômicas).

A remuneração para Técnicos de Nível Superior é constituída pelo vencimento básico no valor e R$ 1.388,35 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), acrescido de Gratificação da função temporária, equivalente a R$ 1.608,53 (um mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e três centavos), perfazendo um total de R$ 2.996,88 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para obter mais informações sobre o processo seletivo basta acessar o Diário Oficial do Estado da Bahia desta terça-feira (05) e conferir o edital ou acessar o link http://www.seplan.ba.gov.br/ wp-content/uploads/Edital-001. 2022_DOE-05.04.2022.pdf