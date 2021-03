Sepultado em Itabuna PM morto por colegas em Salvador

A avenida do Cinquentenário, principal área comercial de Itabuna, foi o local escolhido para uma manifestação em torno da morte do soldado Wesley Soares Góes. Num carro de som, o Hino Nacional, enquanto colegas de farda, familiares e amigos do militar entoavam palavras de ordem.

Wesley morava no bairro da Mangabinha, em Itabuna, mas trabalhava em Itacaré, onde seu assassinato também foi motivo de protesto e de homenagem. O caso teve repercussão em todo o país devido às circunstâncias de como ocorreu, ontem, em Salvador.

O policial, tido como de comportamento exemplar, saiu de carro pouco depois das 8 horas de Itacaré com a intenção de realizar um protesto em Salvador, onde deu tiros para o alto, no Farol da Barra, até ser morto por policiais do Bope. Este foi o desfecho trágico de uma situação gerada por um surto psicótico do PM itabunense.

Wesley foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério Campo Santo, em Itabuna. O corpo foi transladado de avião direto da capital baiana, acompanhado por PMs em viaturas..

O QUE DISSE O GOVERNADOR

Nesta segunda-feira (29), por meio de vídeo divulgado pelas redes sociais e para imprensa, o governador Rui Costa se pronunciou a respeito da operação envolvendo o policial militar Wesley Soares, no Farol da Barra, em Salvador. “Quero lamentar profundamente o fato ocorrido neste domingo e, ao mesmo tempo, demonstrar meus sentimentos e solidariedade com a família do policial envolvido, mas também quero estender minha solidariedade a todos os policiais que participaram daquela operação. Todos que participaram merecem aqui o nosso reconhecimento porque colocaram sua própria vida em risco”, afirmou o governador.

Rui citou também as fake news e discursos de ódio contra políticos: “O Brasil vive um ambiente de difusão do ódio, da mentira e da calúnia desde 2018. A cada dia que passa, a situação se agrava ainda mais. O final de semana inteiro foi de ataque, não só ao governador da Bahia, mas a vários governadores e prefeitos do país inteiro. Se alguém acha que vai nos intimidar distribuindo mentiras, calúnia, difamação, está muito enganado”.

Vacina para policiais

Ainda no vídeo, Rui ressaltou o engajamento para conseguir vacinar a população contra o coronavírus. “Continuaremos lutando, dia após dia, por mais vacinas para os policiais militares e civis, guardas municipais, trabalhadores da educação. Vamos continuar trabalhando pela paz em nosso país, pelo desenvolvimento, pela harmonia, pelo respeito à lei e à constituição brasileira”, disse