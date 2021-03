Será sepultado na tarde deste sábado, 20, em Salvador, o corpo do vereador e cantor gospel Irmão Lázaro, que morreu ontem de Covid-19. A cerimônia, de acordo com a assessoria do político, será restrita aos familiares.

A morte do Irmão Lázaro, 54 anos, ocorreu três meses do seu internamento para tratar da doença. Fazia um um mês que ele estava internado em um hospital de Feira de Santana, onde perdeu a luta contra o vírus.