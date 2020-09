Sequestrado de madrugada e depois executado

Um rapaz identificado até agora pelo apelido de Gagau, foi assassinado a tiros, depois de sequestrado em casa, nesta quarta-feira, 16. A execução da vítima ocorreu nas proximidades da BR-415, trecho Itabuna/Itapé.

A polícia apurou que Gagau, que morava com o pai em Ibicaraí, foi surpreendido de madrugada pelos criminosos. Um deles estava de escopeta, uma das armas usadas no assassinato. A vítima, ainda de acordo com a polícia, tinha ligações com o tráfico de drogas.

O corpo de Gagau foi encontrado nas primeiras horas da manhã em um local de difícil acesso. Estava completamente perfurado a bala. Um dos tiros, o de escopeta, foi na cabeça da vítima.

Com informações do Verdinho.