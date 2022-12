“Ser da base não é ser conivente”, diz Diego Pitanga sobre perfil quando chegar à Câmara

Prestes a ser empossado como vereador em Itabuna, o então suplente do PT Diego Pitanga (foto), de 34 anos, disse ao Diário Bahia que ainda vive o clima de surpresa. “Apesar de já se falar da saída de [Manoel] Porfírio, sinceramente não criei expectativa”, afirmou.

Vindo do bairro São Caetano, em Itabuna, ele teve 1.450 votos em 2020 e disse que trabalhou na política para ter uma cadeira em definitivo. “O povo me outorgou 1.450 votos (…). Lá me vou representar não só meu povo, mas Itabuna como um todo. E quero vocês como aliados. Porque ser da base não é ser conivente; vamos estar juntos, buscando o melhor para Itabuna sempre”, planeja.

Pitanga disse reconhecer a vontade do prefeito Augusto Castro “em acertar e fazer uma gestão de cuidar de gente”. O termo que remete a cuidado, aliás, é um mantra nas recentes campanhas do Partido dos Trabalhadores.