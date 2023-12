Será inaugurada em Itabuna mais uma edição do Natal Luzes nesta terça-feira

Praça Olinto Leone, no Centro de Itabuna, vai ser transformada em um espaço de lazer e entretenimento para todas as famílias que vão visitar a decoração do Projeto Natal Luzes e Sonhos que será inaugurado a partir das 17h30min desta terça-feira, dia 12, pelo prefeito Augusto Castro (PSD).

As luzes do Natal serão acesas durante solenidade que também contará com a participação dos secretários municipais, líderes empresariais e da população que é a convidada de honra do prefeito e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) para o evento que marca o início das festividades de fim de ano na cidade.

A decoração já toma conta da Avenida do Cinquentenário, com luzes em hastes metálicas com estrelas e objetos geométricos com temática natalina. A Praça Olintho Leone está sendo preparada para a festa de abertura.

Pela programação elaborada pela FICC, Papai Noel e sua família estarão na praça fazendo a alegria da criançada do dia 12 a 22 das 17 às 20h. No dia 16 terá programação infantil na Praça Olintho Leone, às 16h, com a trupe de UZ BANANOIDIS, enquanto no dia 17, às 16h, a dupla Pirulito e Paçoca.

O Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista (SINDICOM), definiu que as lojas vão funcionar em horário especial até o Natal. Até sexta-feira, dia 15, o expediente será das 8h30min às 19h. No sábado, das 8h30min às 14h.

Na segunda e terça, dias 18 e 19, o comércio funciona entre 8h30min e 19h. Quarta, quinta e sexta-feira, dias 20, 21 e 22, das 9 às 22h. No sábado, dia 23, das 9 às 18h, enquanto no domingo, dia 24, das 9 às 13 horas.