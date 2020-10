Série B do Campeonato Baiano de Futebol com exclusividade na TVE

Após meses de expectativa em razão da pandemia, a bola vai rolar a partir do próximo domingo com o início da Série B do Campeonato Baiano de Futebol. As partidas ocorrerão sem público nos estádios mas a TVE vai garantir que os torcedores baianos possam acompanhar a competição. Na primeira rodada, no domingo (25), às 15h, a transmissão ao vivo acontece direto do estádio Carneirão, em Alagoinhas, do confronto entre UNIRB e Barcelona.

A competição, promovida pela Federação Bahiana de Futebol, neste ano conta com a participação de seis times: Unirb, Canaã, Jequié, Barcelona, Colo-Colo e Teixeira de Freitas. O campeão disputa a Série A do Campeonato no próximo ano.

Na primeira fase a TV pública da Bahia exibirá os seguintes jogos:

*1ª rodada* – Domingo (25/10) – UNIRB X Barcelona

*2ª rodada* – Domingo (01/11) – Barcelona X Canaã

*3ª rodada* – Domingo (08/11) – Barcelona X Teixeira de Freitas

*4ª rodada* – Quarta-feira (18/11) – Canaã X UNIRB

*5ª rodada* Domingo (22/11) – UNIRB X Teixeira de Freitas

Os dois primeiros colocados disputam as finais em dois jogos que serão transmitidos ao vivo também pela TVE.

“O futebol sem dúvida é o esporte mais popular do mundo. E a forma mais democrática de fazê-lo chegar aos torcedores é através das transmissões em TV. Em se tratando do Campeonato Baiano Série B não é diferente. A transmissão de um jogo a cada rodada é de fundamental importância para se ter uma maior visibilidade da competição. Principalmente neste período de pandemia, onde não é permitida a presença de público nos estádios” disse o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima.

Além da Série B, a TVE transmitiu nos últimos anos, com exclusividade, o Campeonato Intermunicipal, Estadual Feminino, Copa 2 de Julho, Sub-20 e Sub-17. A cobertura da Série B inclui ainda reportagens de segunda a sexta, nos programas TVE Revista (12h) e TVE Notícias (18h30), e às segundas-feiras, no Cartão Verde Bahia (19h).

“A TVE é a emissora que mais promove o futebol da Bahia. Neste ano em função da pandemia ampliamos a transmissão da Série B que inicialmente seria apenas dos jogos finais porque é importante para os times, jogadores e comissões técnicas mas principalmente para os torcedores em toda a Bahia que poderão acompanhar gratuitamente pela TV aberta e pelo Youtube.com/tvebahia e Facebook.com/tvebahia. Reafirmamos assim nosso compromisso em prestar um serviço público relevante para os baianos que são apaixonados por futebol”, disse o Diretor-Geral da emissora, Flávio Gonçalves.

Serviço:

*Campeonato Baiano da Série B ao vivo na TVE*

Quando: Todo domingo, às 15h

Onde: TVE, Youtube.com/tvebahia e Facebook.com/tvebahia