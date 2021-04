Serventuário da Justiça morre de Covid-19 aos 38 anos

Vítima de Covid-19, morreu nesta quinta-feira, 8, em Itabuna, Ramon Nogueira Jr., aos 38 anos de idade. Bacharel em Direito, ele era serventuário da Justiça – trabalhava no fórum local.

Ramon Jr., filho do advogado Ramon Nogueira, lutava contra a doença no hospital Calixto Midlej Filho. Seu sepultamento, de acordo com nota da OAB, será realizado com base nos critérios da Vigilância Sanitária.

ATUALIZADO

Ramon deixa dois filhos e a esposa grávida de sete meses. Ele passou 40 dias intubado com os mais graves sintomas da Covid-19.