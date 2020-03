Serviço de Atendimento aos Militares Estaduais registra mais de 3,5 mil atendimentos em seis meses

Em atividade no SAC Bela Vista, em Salvador, desde 10 de setembro de 2019, o Serviço de Atendimento aos Militares Estaduais (Same) registrou 3.547 atendimentos presenciais até fevereiro de 2020. Deste número, 1.246 foram destinados à Renovação da Carteira de Identidade Funcional. A renovação, que é um dos 21 serviços disponíveis na unidade, é expedida para integrantes ativos e inativos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e possui média mensal de quase 210 atendimentos.

O documento tem a função de identificar legalmente os militares em qualquer lugar do mundo, além de regular o porte de armas de fogo. A validade varia de acordo com a condição funcional do militar. Para inativos, o prazo é de 10 anos, se não houver nenhuma questão de saúde, disciplinar ou criminal. No caso dos PMs em atividade, o porte também necessita de avaliação médica, psicológica, disciplinar e criminal.

Além da Renovação da Carteira de Identidade Funcional, o Same realiza renovação do Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF) e solicitação de vantagens, benefícios e revisões de lançamentos em contracheques, dentre outros.

A unidade, que tem capacidade de realizar 100 atendimentos por dia, funciona no horário do SAC Bela Vista: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Todos os atendimentos são feitos sob agendamento, por meio do aplicativo e site do SAC Digital . A implantação da unidade foi uma solicitação da Polícia Militar da Bahia com o objetivo principal de agregar qualidade, agilidade e eficiência aos serviços prestados aos integrantes da corporação e seus dependentes, tendo como referência o Modelo SAC.

Para o superintendente de Atendimento ao Cidadão, Flávio Barbosa, a implantação do Same no SAC Bela Vista valoriza a relação de sinergia entre os militares e servidores estaduais. “Agregar os serviços provenientes da Polícia Militar é estimar o trabalho dos policiais e bombeiros militares. O SAC sente-se honrado em tê-los como parceiros”, ressaltou.