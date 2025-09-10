SAMU-192 de Itabuna completa 21 anos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-190) de Itabuna completa neste mês de setembro 21 anos de atuação. São mais de duas décadas de atuação no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, ressalta a importância do SAMU-192 na redução do tempo de resposta em situações de urgência e emergência, oferecendo assistência rápida e eficiente à população.

“Esses 21 anos do SAMU-192 em Itabuna é mais uma oportunidade para reconhecer a importância desse serviço e os avanços alcançados ao longo dos anos na prestação de cuidados de saúde”, frisa.

Considerado como um dos maiores sucessos do Sistema Único de Saúde (SUS), porque desde 2004 oferece suporte em diferentes tipos de emergências e de forma gratuita, o SAMU-192 segue contribuindo significativamente para a saúde pública.

Apesar da sua reconhecida importância, a diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Rafaela Caldas, lamenta o fato de os trotes serem um problema que impacta o funcionamento do serviço no dia a dia.

”Somente no ano de 2024, registramos 7.789 trotes. Nossa maior preocupação é deslocar uma equipe para uma ocorrência falsa e deixar de atender alguém que realmente precisa de socorro”, frisa.

Vale lembrar que trotes envolvendo serviços de urgência e emergência, como o SAMU-192, é crime previsto no Código Penal, com pena de um a três anos de prisão e multa.