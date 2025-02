Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Malhado é reativado pela Prefeitura de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, reativa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), localizado na Central de Abastecimento do Malhado, após um período de inatividade.

O SCFV tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade social, promovendo o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, por meio de atividades lúdicas, culturais, esportivas e educativas. Além disso, busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Com a reabertura da Unidade na Central de Abastecimento do Malhado, a expectativa é ampliar o atendimento às famílias da região, oferecendo apoio e bem-estar aos participantes. A Secretaria reforça que a retomada das atividades é uma ação importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

As inscrições para o programa podem ser feitas presencialmente, com a apresentação de documento com foto e comprovante de residência das crianças e responsáveis. Para mais informações sobre o SCFV e os serviços oferecidos, os interessados podem se dirigir pessoalmente à unidade na Central de Abastecimento do Malhado das 8h as 14h.