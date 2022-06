Serviços de saúde e cidadania são ofertados em Itabuna, durante a Feira Cidadã

A Feira Cidadã acontece em Itabuna, na região sul da Bahia, a partir desta segunda-feira (6) até a próxima quarta-feira (8). Com oferta de serviços de saúde e cidadania, a 64ª da Feira está montada na Avenida Princesa Isabel, ao lado da Prefeitura, e foi a oportunidade de atendimento que a merendeira Lindinalva Silva Santos esperava para se consultar com um médico especialista. “Estava difícil marcar no posto e eu preciso trocar os óculos, por isso estou aqui. O atendimento está sendo ótimo, muito organizado, a equipe está de parabéns”, contou a merendeira, após a consulta.

Promovida pela Secretaria da Saúde (Sesab), a iniciativa tem entre os objetivos principais facilitar o acesso a serviços básicos que ficaram prejudicados durante a pandemia de Covid. “A Feira de Saúde é uma estratégia itinerante para complementar as ações de saúde dos municípios e das regiões daquele território. A meta para cada uma dessas feiras é atendermos, em média, 12 mil habitantes”, declara a secretária da Saúde, Adélia Pinheiro, em visita a estrutura da Feira Cidadã, em Itabuna.

Dentre os serviços oferecidos gratuitamente, a população pode ter acesso a exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, raios-X, e consultas com oftalmologista. É possível ainda ter atendimento odontológico, para procedimentos como extração, restauração, limpeza, tratamento de canal, orientação para escovação dentária e distribuição de kits, além de vacinação contra a Covid-19 e gripe.

De acordo com o coordenador da Feira Cidadã, Silas Gabriel, a realização do evento tem cumprido o papel do Estado no cuidado à saúde dos baianos e baianas. “Essa é a primeira edição da Feira Cidadã em Itabuna e estamos com uma oferta completa de serviços em saúde e cidadania, com a distribuição de senhas conforme a ordem de chegada. É importante frisar que os atendimentos agendados para odontologia e cirurgias de catarata serão realizados de acordo com a demanda, mesmo após o fim desta edição”, explicou o coordenador.

*SAC móvel*

Os serviços de cidadania também têm alta demanda da população que pode realizar uma série de serviços na unidade móvel do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Emissão de segunda via do RG, cadastramento de biometria de eleitor, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais estão entre as possibilidades ofertadas. A promotora de vendas, Telma Santos foi em busca do serviço de emissão de segunda via do RG e falou satisfeita sobre a rapidez no atendimento. “Se não fosse o atendimento aqui na Feira, eu teria que ir no SAC, agendar e esperar. Aqui foi muito mais rápido”.

Para ser atendido na Feira Cidadã, é necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19, além de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Nos próximos dias, a população de Ipirá deve receber mais uma edição do serviço.

*_Repórter: Laís Nascimento_*

*_Fotos: Elói Corrêa/GOVBA_*