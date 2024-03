Servidor da Câmara de Itabuna morre, e sessão é suspensa

A Câmara de Itabuna suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira (12), devido ao falecimento do prestador de serviço Jandi Farias de Santana (foto ). Ele trabalhava no Legislativo local há aproximadamente 15 anos, no setor de Tecnologia da Informação (TI).

“Atencioso, bem-humorado, prestativo, seu Jandi era natural de Salvador, mas morava em Itabuna há muitos anos. Neste momento de dor, rogamos por conforto a familiares, amigos e colegas”, informa a Câmara, em nota.

O corpo de Jandi Farias está sendo velado no Saf, próximo ao Grapiúna Tênis Clube, e o sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Campo Santo.