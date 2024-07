Servidores estaduais têm desconto especial para aquisição de veículos da BYD*

O Governo do Estado e a montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) formalizaram, nesta quinta-feira (11), uma importante parceria para garantir que os servidores públicos estaduais tenham condições especiais na aquisição de carros elétricos e híbridos da greentech. O encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e representantes da BYD foi realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia.

“Essa parceria significa geração de mais emprego e renda para os baianos e movimentação da economia. Vamos aumentar a produção, e em paralelo, promover mais conforto para os servidores públicos e reduzir os danos ao meio ambiente com a produção de veículos de energia limpa”, explicou o governador Jerônimo Rodrigues.

A parceria será garantida através do Clube de Desconto, programa de vantagens do funcionalismo estadual, vinculado à Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). Os modelos da BYD: Dolphin Mini, Dolphin, Dolphin Plus, Yuan Plus, Song Plus, Seal, Tan, Han e King – sedã híbrido plug-in recém-lançado pela marca, são os veículos disponíveis com valores promocionais. Ainda para os modelos Dolphin, Dolphin Plus e Yuan, já está inclusa a manutenção preventiva durante cinco anos ou até atingir a marca de 100 mil km. O secretário da Administração, Edelvino Góes, lembrou que “além do desconto, os servidores terão uma condição de pagamento facilitada, com entrada a partir de 10% do valor do veículo e financiamento em até 72 meses”.

O conselheiro especial da BYD Brasil, Alexandre Baldy, destacou que os incentivos do Governo da Bahia foram fundamentais para a instalação da montadora no estado, a exemplo da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que tornou os veículos mais acessíveis. “As obras da nossa fábrica estão a todo vapor e já vamos inaugurar amanhã mais uma concessionária em Salvador. Cada empresa dessas emprega, em média, 50 pessoas no estado. Aqui serão 12 concessionários a princípio, então são 600 baianos e baianas que estarão trabalhando somente nas nossas concessionárias”, revelou Baldy.

Com investimentos de aproximadamente R$ 5,5 bilhões, a Build Your Dreams (BYD) irá instalar três unidades fabris no Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari. Na primeira etapa, a fábrica baiana será responsável por abastecer o mercado automotivo com três modelos, sendo o hatch Dolphin e o SUV Yuan Plus, além do híbrido Song Plus. A estimativa é de que a produção comece no último trimestre de 2024.

*Servidores beneficiados*

Possuem direito à promoção os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, integrantes do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, além de beneficiários da Assistência à Saúde do Servidor, o Planserv. O benefício não se estende aos dependentes dos servidores públicos. A aquisição é limitada à compra de um veículo por pessoa, a cada período de 12 meses. As regras completas da promoção estão no Termo de Concordância às Condições Comerciais, disponíveis na área restrita do site RH Bahia.

Para conferir os respectivos preços e os abatimentos dos modelos da BYD, os interessados devem acessar o site RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br), usando seu login e senha. Na sequência devem clicar na área do Clube de Desconto e encontrar a promoção da BYD. Lá vão encontrar a tabela de descontos e o Termo de Concordância às Condições Comerciais. Os interessados em comprar um veículo devem imprimir o documento, preencher e levar até uma concessionária da montadora. O estoque de veículos para essa promoção é limitado.

As condições especiais para servidores são válidas apenas nas concessionárias BYD Parvi, localizadas na Avenida Luís Viana Filho, 6180, e na Avenida Barros Reis, 652, no bairro do Retiro, ambas em Salvador. Em breve, os preços promocionais também estarão disponíveis na BYD Parvi de Feira de Santana, que será inaugurada na Avenida Presidente Dutra, 2195 – Centro.

*Taxas especiais*

Além do desconto oferecido na aquisição dos veículos da BYD, os servidores estaduais contarão com taxas de financiamento exclusivas, a partir de 1,19% ao mês, por intermédio do Banco do Brasil (BB). A condição especial ofertada pelo BB está sujeita à aprovação cadastral e demais condições do produto.

O financiamento poderá ser feito em até 72 meses e o cliente poderá simular as condições diretamente pelos canais de atendimento – mobile e internet – ou qualquer agência do Banco do Brasil. Além disso, a BB Seguros vai oferecer 10% de desconto no seguro do automóvel para servidores do governo estadual.

*Test Drive*

Nesta sexta-feira (12), os servidores estaduais interessados poderão consultar estandes da BYD e do Banco do Brasil, instalados na Saeb, no Centro Administrativo da Bahia. No local, poderão conhecer as condições especiais para a aquisição dos veículos e terão oportunidade de fazer test drive em alguns modelos da marca.

A BYD também protocolou na Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) a intenção de doação de 100 carregadores para o Governo da Bahia. A empresa, líder mundial na fabricação de veículos de nova energia, foi fundada em 1995 e possui mais de 28 anos de experiência. A greentech é uma empresa global que abrange quatro setores, entre eles o automotivo, de transporte ferroviário, energia renovável e eletrônicos. A BYD possui mais de 30 parques industriais, distribuídos em 70 países, nos seis continentes.