Servidores públicos de Itabuna recebem salário de junho antecipado

A Prefeitura de Itabuna decidiu antecipar o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de junho. “Diante da realização do Ita Pedro, festa que marca o retorno dos festejos juninos em nossa cidade, recomendamos ao secretário de Fazenda e Orçamento, Davi Dultra, para que realizasse o pagamento da folha salarial antes do dia 30. Por isso, todo quadro de servidores estará com dinheiro na conta nesta terça-feira, dia 28”, comemorou o prefeito Augusto Castro (PSD).

Desde que assumiu o comando do município, o prefeito Augusto Castro tem honrado o compromisso de campanha de pagar os proventos dos servidores dentro do mês e em datas festivas fazer a antecipação do pagamento.

“No passado não havia o menor respeito com os servidores que tinham que amargar dois ou três meses de atraso para receber um salário. Hoje em dia, isso não ocorre e tanto efetivos, comissionados e contratados recebem seus proventos dentro do mês trabalhado e no mesmo dia”, lembrou Castro.

A Prefeitura de Itabuna é o maior empregador do município e o pagamento do funcionalismo injeta mensalmente na economia local pouco mais de R$ 23 milhões, o que contribui para movimentar o comércio e a prestação de serviços na cidade.