Sesab entrega monitores multiparametros para Secretaria de Saúde de Itabuna

Mais três monitores multiparametros chegaram a Itabuna para reforçar o atendimento na UPA 24 horas. Os monitores, que foram doados pelo governo do estado, servem para apresentar para o médico, em tempo real, as condições do paciente, se ele está estável ou não.

Ele também verifica de forma contínua os batimentos cardíacos, podendo o médico atuar de forma antecipada, evitando mortes.

Além disso, a Secretaria de Saúde ampliou de 4 para 6 o número de linhas telefônicas do Disque Covid 19 da Vigilância Epidemiológica, garantindo o acesso da população a um serviço essencial na detecção e prevenção da doença.

Atenção Básica

Nos quatro pilares da Secretaria de Saúde para o atendimento da Covid, que são acolher, testar, isolar e monitorar, entra a equipe de agentes da Atenção Básica através do monitoramento.

A partir desta semana todas as unidades básicas de saúde estarão engajadas no enfrentamento à Covid 19. Elas disponibilizarão uma linha telefônica exclusiva e atuarão no acompanhamento, monitoramento e marcação de testes rápidos em casos suspeitos.

Cada unidade de saúde é responsável pelo monitoramento dos pacientes da sua área adscrita.

Esse monitoramento é supervisionado por 8 profissionais que distribuem os pacientes conforme sua unidade de saúde e acompanha a realização. Preferencialmente este monitoramento é feito por telefone, caso não consiga, será feita a visita domiciliar .