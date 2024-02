Sesab já distribuiu mais de meio milhão de preservativos no Carnaval

Mais de 570 mil preservativos masculinos e femininos foram distribuídos pelas equipes da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nos últimos quatro dias – de quinta-feira e domingo – nos circuitos do Carnaval, nos estandes instalados em Ondina e na Barra, e em Porto Seguro.

A meta, segundo a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, é distribuir cerca de um milhão de preservativos para os foliões até o final da festa. Para a coordenadora de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, “prevenção é extremamente importante, principalmente nesses momentos de grandes festas populares. Tem que se divertir, mas também é preciso se proteger”.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, enfatiza que o preservativo é o meio de prevenção mais eficaz no controle de IST entre a população sexualmente ativa e possibilita quebrar o ciclo de transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, além de evitar a gravidez indesejada. Dados do Ministério da Saúde apontam que o HIV cresce mais entre os jovens, sendo a maioria dos casos registrada na faixa de 20 a 34 anos.