SESI Bahia inscreve para bolsas de ensino médio

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) abriu inscrições nesta segunda-feira (26), para bolsas de estudo destinadas a estudantes do 1º ano do Ensino Médio para o ano letivo de 2021. O principal critério para concorrer a uma das bolsas é renda familiar de até dois salários mínimos. Os candidatos deverão se submeter a uma prova online, que será realizada no dia 06 de dezembro.

No total são oferecidas 475 bolsas em escolas de ensino médio da Rede SESI de Educação da capital e no interior do estado, incluindo Feira de Santana, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Ilhéus/Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 15 de novembro ou até que sejam atingidas 2.700 inscrições para Salvador e 2.300 inscrições para o interior do estado.

O edital com todas as informações está disponível nos sites da Escola SESI (www.escolasesiba.com.br) e do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (www.iuds.org.br), empresa contratada para realizar a seleção.

Com mais de 50 anos de atuação na Bahia, a Rede SESI de Educação tem um projeto educacional diferenciado, focado na inovação e no protagonismo juvenil. As metodologias de ensino são voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida social e para o mundo do trabalho.