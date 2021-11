Sesi prorroga inscrições para 500 bolsas de estudos

A Escola SESI Bahia prorrogou até as 23h59min de segunda-feira (22) as inscrições para 500 vagas gratuitas de Ensino Médio em todas as escolas da rede no estado. As inscrições encerrariam nesta quarta-feira (17).

Há vagas para as escolas SESI de Feira de Santana, Ilhéus, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Juazeiro. São oferecidas 40 vagas em cada escola, sendo que para Juazeiro e Vitória da Conquista, são 30 vagas disponíveis.

A maioria das oportunidades são para Salvador, distribuídas entre as três escolas da capital – Djalma Pessoa (120 vagas), Reitor Miguel Calmon (120) e Comendador Bernardo Martins Catharino (40).

Os interessados devem acessar o edital para obter mais informações. Para concorrer, o candidato precisa se candidatar a um processo seletivo, que será realizado no dia 5 de dezembro, e ter renda familiar líquida de até dois salários mínimos.

Em Salvador e Feira de Santana, as vagas gratuitas são para o Itinerário V do Novo Ensino Médio, que alia ensino médio e formação técnico-profissional, oferecido em parceria com o SENAI Bahia. Nas demais unidades do interior, serão oferecidos os itinerários I a IV, que contemplam as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências Natureza.

VAGAS GRATUIDADE POR ESCOLA

Escola SESI Djalma Pessoa | Salvador: 120

Escola SESI Reitor Miguel Calmon | Salvador: 120

Escola SESI Com. Bernardo Martins Catharino | Salvador: 40

Escola SESI José Carvalho | Feira de Santana: 40

Escola SESI Ignez Pitta de Almeida | Barreiras: 40

Escola SESI João Ubaldo Ribeiro | Luis Eduardo Magalhães: 40

Escola SESI Adonias Filho | Ilhéus: 40

Escola SESI Anísio Teixeira | Vitória da Conquista: 30

Escola SESI João Gilberto | Juazeiro: 30