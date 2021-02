Sessão de abertura marca reconhecimento ao papel do Legislativo

A importância da Câmara para propor, analisar e votar projetos em prol de melhorias para o itabunense; o olhar do vereador como um elo para verificar necessidades e buscar intervenções da Prefeitura. Tudo isso ficou evidente na sessão de abertura do Ano Legislativo, na tarde de segunda-feira (1º), em Itabuna. Ao mesmo tempo, é o início oficial da legislatura 2021-2024.

Sob a presidência do vereador Erasmo Ávila (PSD), a Casa é composta por 18 novos edis e três reeleitos – “Alex da Oficina” (PTC); Pastor Francisco Edes (Republicanos) e Ronaldo Geraldo (PL), somando as 21 cadeiras. Entre eles, voltam à vereança após anos os vereadores “Gilson da Oficina” (PL) e Solon Pinheiro (Solidariedade).

Como prevê a Lei Orgânica, o início dos trabalhos é marcado pela mensagem do Executivo, através da qual são passadas informações à sociedade sobre o planejamento da gestão para aquele ano. O prefeito Augusto Castro (PSD), visivelmente emocionado, elencou ações a serem desenvolvidas e destacou o papel da Câmara desde a fase da transição de governo.

Afinal, coube à Casa no final de 2020 aprovar a Reforma Administrativa para definição do formato que tem a nova gestão, assim como mudanças no Código Tributário para permitir imediato aumento na arrecadação do município. Chamando cada vereador pelo nome, o alcaide mencionou pedidos de providências que já chegaram até ele por meio dos edis.

Através de tal instrumento, cada vereador pode apontar reivindicações das mais diversas partes do município e, assim, viabilizar soluções. Aí está um dos caminhos para que a população consiga desde a substituição de uma lâmpada queimada até obras mais complexas.

“Não haverá divisões”

Após a mensagem ali exposta diante do secretariado e de ampla representação da sociedade, o presidente Erasmo Ávila manifestou-se sobre a harmonia entre os poderes e o sentimento de que estão todos engajados para tratar de bons projetos que melhorem a qualidade de vida do itabunense.

“Não existirá divisão entre esta Casa e o Executivo; vamos trabalhar juntos, estamos pensando em bons projetos e nosso desafio é Itabuna. Já estamos fiscalizando de perto e, com essa gestão, a cidade tem a oportunidade de ser referência no sul da Bahia, como já deveria voltar a ter sido. Entendemos o papel real de cada um [nesse processo]”, declarou, antes que o Hino Nacional coroasse o clima daquela festa da democracia.

A Mesa Diretora da Câmara está assim formada: Sivaldo Reis/PL (primeiro vice-presidente); Francisco Gomes dos Santos Filho/PSD (segundo vice-presidente); Israel Alves Cardoso/PTC (primeiro secretário); Luiz Alberto do Nascimento Roza/DC (segundo secretário); Francisco Edes Batista/Republicanos (terceiro secretário).

Completam o grupo os seguintes nomes: Wilmaci de Oliveira (Wilma)/PCdoB), Adão Lima (PSB); Alex Alves de Melo (“Alex da Oficina”)/PTC; Antônio Félix do Nascimento (“Piçarra”)/ Solidariedade; Cosme Oliveira Rosa (PMN), Danilo Freitas Santos (PSL); Fabrício Dias da Silva (“Pancadinha”)/PMN; Gilson Souza de Jesus (PL), José Boaventura (“Kaiá da Saúde)/Avante; José Devaldo dos Santos (“Nem Bahia)/PP; Manoel Porfírio (PT); Marcelo Souza (Cidadania); Ronaldo Geraldo dos Santos (Ronaldão)/PL; Solon Pinheiro (Solidariedade) e Wanderson O. Leone (“Dando Leone”)/PDT.