Sessão especial discute políticas públicas para mulheres em Itabuna

A vereadora Wilma (PCdoB), presidente da Comissão de Políticas de Defesa dos Direitos das Mulheres, convida para Sessão Especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, próxima segunda-feira (8), às 14h, na Câmara de Itabuna. O tema é bastante sugestivo para a data: “Políticas Públicas Paras as Mulheres de Itabuna: O que estamos fazendo pelas mulheres de Itabuna?”

As convidadas são a advogada Andréa Peixoto, presidente da Comissão da Mulher na OAB Itabuna; a cientista social Eva Dayane; a doutoranda e mestra em Estado e Sociedade (PPGES – UFSB), professora Ivone Miranda; Rede Feminista e MNU (Movimento Negro Unificado), além da Tenente PM Nalygia Feitosa, comandante da Ronda Maria da Penha.

“Será um debate muito rico, onde vamos responder ao seguinte questionamento: O que, nós, enquanto poderes públicos constituídos, sociedade organizada, cidadãs e cidadãos, estamos fazendo pelas mulheres de Itabuna? Essa conversa vai dar pano pra manga”, comentou a vereadora.

A sessão não terá a presença do público e será transmitida ao vivo no canal do YouTube da Câmara e redes sociais da vereadora.