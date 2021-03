Sessão histórica, realizada de forma remota, teve quase seis horas de duração em Ilhéus

Cinco horas e 40 minutos de duração, uma das sessões mais longas da história da Câmara. Inédita, porque totalmente remota, em tempos de pandemia. O resultado positivo da sessão ordinária de ontem (02), na Câmara Municipal de Ilhéus, ocorrida através de plataforma Zoom e transmitida pelas redes sociais do Poder Legislativo, foi comemorado pelo presidente Jerbson Moraes (foto), idealizador da iniciativa.

“A sessão foi um sucesso”, resumiu Moraes. “A mobilização tecnológica e de pessoal feita em tempo recorde para viabilizar um inédito modelo de sessões, adequando a Câmara à nova realidade diante da pandemia, mostrou o compromisso que a atual legislatura tem de trabalhar e contribuir para a melhoria da vida do cidadão”, disse. “A gente não parou, nem vai parar”, assegurou.

Conduzida da Sala da Presidência, no Palácio Teodolino Ferreira, a sessão teve a participação da grande maioria dos vereadores, direto de suas próprias residências. Todos elogiaram a iniciativa, considerando que alguns servidores e dois parlamentares ainda se recuperam da Covid-19, condição que impedia a realização da sessão presencial, no Plenário Gilberto Fialho. Um significativo público acompanhou a transmissão e interagiu, especialmente, pelo Youtube.

A decisão pela sessão remota ocorreu também em função do registro de altos índices de internações e de novos casos da Covid-19 no município e a necessidade de protocolo complementar de prevenção e combate à pandemia. A medida é por tempo indeterminado. As sessões estão transmitidas para o público, no formato Full HD, pelas redes sociais da Câmara. Hoje à tarde haverá uma Sessão Especial, cuja transmissão será ainda mais complexa, considerando que, para além dos vereadores, participarão da plataforma diversos convidados.