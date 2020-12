Sessão na Câmara celebra 25 anos do Teatro Popular de Ilhéus

O Teatro Popular de Ilhéus será homenageado por seus 25 anos de história em uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Ilhéus, que acontecerá nesta quinta-feira (10), às 16h30min, na própria Casa Legislativa. O evento foi requerido pelo vereador Makrisi Ângeli e aprovado em plenário.

A justificativa para o ato, consenso entre os edis, é “a importância de valorizar e reconhecer os fazedores de cultura desta cidade”. O TPI tem muitos anos de produções artísticas e é um vetor de desenvolvimento econômico para a região. Além disso, completa o documento, o setor cultural no nosso país passa por momentos difíceis “seja pela pandemia, seja pelas dificuldades de ser enxergado como polo de desenvolvimento econômico gerador de emprego e renda”.

A sessão é aberta ao público, mas para evitar aglomeração e a propagação da Covid-19, será transmitida ao vivo pelo canal do Teatro Popular de Ilhéus no Youtube e também no Facebook, respectivamente através dos links youtube.com/teatropopulardeilheus e facebook.com/teatropopulardeilheus.

Histórico para aplausos

Fundado em 1995, o grupo já produziu dezenas de espetáculos, e interfere positivamente no município de Ilhéus e região, promovendo debates, encontros e estudos que contribuem para a formação cultural de público. A longevidade do Teatro Popular de Ilhéus é um indicador de um projeto de empreendedorismo cultural exitoso que tem um planejamento a longo prazo bastante sólido e em constante avaliação.

O TPI é uma instituição cultural independente, atualmente mantida pelo programa de Ações Continuadas de Instituições Culturais – uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Bahia com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, mecanismo que custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de baixo apelo mercadológico – o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada.