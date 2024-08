SETE PARTIDOS VÃO OFICILIAZAR PRÉ-CANDIDATURAS DE LENILDO E LULA BRANDÃO EM IBICARAÍ

A convenção que formalizará a tentativa do contador, economista, professor e ex-prefeito, Lenildo Santana em voltar ao comando da Prefeitura de Ibicaraí, no sul baiano, está marcada para este sábado (03), às 16h, no Espaço Vip, centro de Ibicaraí.

Foi reunido um grande arco de aliança em apoio à da pré-candidatura. Além da Federação PT, PCdoB e PV, contará com o Avante, PSB, PSD e PMB. A convenção também formalizará os pré-candidatos a uma vaga no legislativo municipal.

Lenildo terá como vice o ex-prefeito Lula Brandão (Avante),. A união contou com a articulação do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“É um momento muito especial para a nossa cidade, onde juntos poderemos planejar e discutir o futuro de Ibicaraí”, pontou Lenildo.

A campanha conta com fortes apoio na Bahia e nacionalmente. Entre elas o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil e ex-governador Rui Costa, os senadores Jacques Wagner(PT) e Otto Alencar(PSD).

Lenildo vai para a campanha levando na bagagem um conjunto de obras estruturantes e equipamentos de serviços e de geração de renda realizados em seu governo.

Como exemplos, o asfaltamento das principais, ruas, a construção da agência do INSS e da primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar da Bahia.