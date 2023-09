Setembro Amarelo: Projeto PSI/ABCT leva escuta psicológica à praça Jose Bastos em Itabuna

A equipe do Projeto PSI/ABCT que oferece atendimento psicológico gratuito à população carente vai promover, no dia 23 de setembro, das 09 às 12h, escuta psicológica gratuita na praça José Bastas, centro de Itabuna.

O projeto desenvolvido pela Associação Beneficente e Cultura Teosópolis (ABCT), braço social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna (TEO), conta com uma equipe formada por 15 psicólogos além de assistentes sociais e atendentes, todos atuando de forma voluntária no projeto.

Os atendimentos terapêuticos são prestados na sede da ABCT, localizada na Rua Catucicaba,192 bairro da Conceição, em Itabuna. “A ideia de levar o atendimento à Praça é por conta do setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ajudar aqueles que precisam”, diz Antônia Ferreira, coordenadora e voluntária no projeto.

Interessados poderão comparecer à praça no dia de atendimento portando documentos pessoais. Todo o atendimento é gratuito.