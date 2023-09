Setembro Laranja tem palestras e ações lúdicas entre colaboradores e pacientes do Hospital Materno-Infantil

O Programa Nacional de Segurança do Paciente completa 10 anos de formalização e está sendo comemorado no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, com palestras e atividades lúdicas que envolvem colaboradores e pacientes internados na unidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) elegeu para 2023 o tema “Engajando o paciente para a segurança do paciente”, com o slogan “Amplifique a voz dos pacientes”.

As comemorações da 2ª Semana de Segurança do Paciente do HMIJS unem os dois temas de forma humanizada, fortalecendo a implantação dos protocolos e a consciência de todos em relação a redução de danos desnecessários aos pacientes. As atividades foram iniciadas com palestra da enfermeira Gabriella Barros dos Santos, com o tema “Incidentes e eventos adversos em Pediatria. O saber fazer da enfermagem!”. Graduada em Enfermagem pela UESC, Gabriella é mestranda (PPGENF-UESC) e possui especialização em Urgência, Emergência e UTI Neonatal e Pediátrica pela FAVENI.

*Gincana e jogos*

Uma gincana com duração de uma semana conta com equipes de todos os setores do hospital, realizando tarefas e proporcionando uma integração dos colaboradores de forma lúdica, com o fortalecimento da cultura de segurança do paciente. As equipes têm no máximo seis componentes. Ao final, serão premiados os três primeiros lugares. São “Jogo dos 7 erros”, “Quiz da Segurança”, com perguntas e respostas relacionadas aos protocolos já implantados na unidade; o projeto “Mão limpas salvam vidas” e o “Tiktok das metas”, com gravação de paródia utilizando uma ou mais metas da segurança do paciente.

Como ação social, as equipes terão que arrecadar kits de higiene e vestuário para distribuir entre os recém-nascidos em vulnerabilidade social. Durante a semana também serão realizadas atividades paras pacientes e familiares, com orientação sobre a correta higienização das mãos, através de uma caixa reveladora. O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é a primeira maternidade 100 por cento SUS da região sul do Estado. Foi inaugurado pelo Governo da Bahia em dezembro de 2021, tem 105 leitos, é administrado pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS) e já ultrapassou a marca dos 5 mil partos realizados.