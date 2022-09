Setembro Verde: Hospital de Base inicia as ações de incentivo à doação de órgãos

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), deu início no dia 1º à “Campanha Setembro Verde”, voltada para o Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado no próximo dia 27.

Setembro foi o mês escolhido pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) para servir de incentivo à doação de órgãos e promover um diálogo com familiares, amigos e a sociedade sobre a importância de ser um doador, através de ações de conscientização.

Com o tema “Eu Apoio Doação de Órgãos”, escolhido pela Central de Transplantes da Bahia em conjunto com as Organizações de Procura de Órgãos (OPO) e as Comissões Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), o Hospital de Base promoveu a entrega do laço verde para os colaboradores em referência à campanha,.

A coordenadora da OPO Sul do Hospital de Base e responsável pela campanha, Silvana Batista, concedeu entrevista à TV Record Cabrália, onde reforçou a importância da doação de órgãos e explanou sobre o tema. Ao longo deste mês muitas ações estão programadas. Um dos destaques é o plantio da árvore na entrada do Hospital de Base, no dia 15, às 10 horas.

As secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Andréa Castro, da Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e a colaboradora do Hospital de Base Mariza Vita foram convidadas para participar do ato.

Também integram a programação visitas a algumas empresas parceiras de Itabuna e postos de saúde, onde serão realizadas palestras rápidas de conscientização e sensibilização acerca da doação para colaboradores e equipes assistenciais.

Silvana destacou que “a sensibilização é fator relevante no processo, uma vez que, a decisão pela doação contribuirá para a diminuição do número de pacientes que aguardam na fila de espera por um órgão”. No “Setembro Verde”, o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães sempre levanta a bandeira com ações educativas, a promoção de diálogo e esclarecimentos à população.