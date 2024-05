Sétima edição do Arraiá Cola Na Manu dia 18, em Itabuna

Abrindo a temporada junina de Itabuna e região, no dia 18 de maio acontece a sétima edição do Arraiá Cola Na Manu. A festa será no bairro São Judas, a partir das 21 horas, e o forró fica por conta de Orlando Alves, Originais do Forró e Paulo Neto.

O Arraiá Cola Na Manu deste ano retorna ao seu formato inicial, com comidas típicas e a estrutura junina tradicional. “Estou muito animada com o retorno do Arraiá Cola Na Manu, que não acontece desde 2019. Essa foi a festa que deu início à marca e é a que mais está no coração das pessoas. O público do Arraiá Cola Na Manu amadureceu junto com ele e comigo. Hoje nós queremos um evento confortável, para reencontrar amigos e nos divertirmos. E essa é a proposta do Arraiá”, comenta Manu Berbert.

A festa é limitada e os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital. Informações no Instagram @manuberbertproducoes