Setre cadastra profissionais autônomos de Itabuna para o Contrate.Ba

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), realiza pré-inscrições de prestadores de serviços de Itabuna, no sul da Bahia, interessados em participar do Contrate.Ba, programa estadual de intermediação de mão de obra autônoma. Os trabalhadores devem realizar o cadastro até 4 de maio, por meio do link bit.ly/itabunacontratebahia, e aguardar o contato para as próximas etapas de inscrição.

O programa tem o objetivo de aproximar clientes e profissionais referenciados no mercado, através de site e aplicativo para celular. Os serviços oferecidos estão distribuídos em dez categorias: Assistência Técnica; Aulas Particulares; Autos; Construção, Manutenção e Reforma; Consultoria; Design e Tecnologia; Eventos; Moda e Beleza; Saúde; e Serviços domésticos.

“Para os trabalhadores autônomos, o Contrate.Ba significa incremento da renda, com a ampliação da carteira de clientes e otimização da rotina de trabalho. Quem precisa contratar encontra no programa benefícios como agilidade no agendamento, segurança e até mesmo economia, uma vez que é possível comparar preços e negociar valores”, destaca o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

Podem se cadastrar profissionais como técnicos de manutenção de eletrodomésticos, personal trainers, pintores, web designers; fotógrafos, maquiadores, diaristas, eletricistas, enfermeiros, entre outros. Antes de ingressar na plataforma, todos eles passarão por análise de documentos e treinamento comportamental para exercício da atividade com eficiência e responsabilidade.

Lançado em 2018, o Contrate.Ba já está em funcionamento nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Juazeiro, Vitória da Conquista e Jequié, tendo intermediado aproximadamente 94 mil serviços desde sua implantação.

