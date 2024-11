SETTRAN em alerta com acidentes de trânsito envolvendo motocicletas em Itabuna

Nos últimos dias, pelo menos quatro acidentes envolvendo motocicletas foram registrados em Itabuna o que acendeu o alerta dos técnicos da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN). Um breve levantamento de acidentes com condutores deste tipo de veículo automotor registrou um total de 464, em 2023, enquanto até outubro de 2024 a marca de 324.

O secretário interino da SETTRAN, Whellington Santana, afirma que há fiscalizações e ações de educação para o trânsito destinadas aos motociclistas, principalmente aqueles flagrados em situações de perigo.

“Temos uma Diretoria de Educação para o Trânsito que coordena as ações e ciclo de palestras nas empresas e nas escolas com o objetivo conscientizar e orientar sobre a segurança no trânsito, com foco especial nos acidentes envolvendo veículos, pedestres e ciclistas”, esclarece.

Os acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas, dão origem a uma série de demandas em diferentes setores com o efeito “cascata”, tais como: vítimas fatais, danos materiais aos condutores e pedestres e aumento da demanda nos setores de urgência e emergência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Na Bahia, o cenário de acidentes de trânsito tem se apresentado como um grave problema de saúde pública por ser a segunda causa de mortes por causas externas em todo o Estado de acordo com o acompanhamento a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) publicado em setembro passado, por meio da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.

Em 2022, por exemplo, de acordo com a publicação da SESAB foram notificados 25.206 acidentes de trânsito, enquanto em 2023, 37.263, o equivalente a 15,9% do total de notificações do ano referente a doenças e agravos.

Desse total de 2023, ainda de acordo com o levantamento, a Macrorregião Leste concentrou 51,4% (19.137) das notificações, seguido da Macrorregião Sudoeste, com 11,1% (4.138), Centro-Leste 8,2% (3.071) e Sul 7,9% (2.935).

A Macrorregião Centro-Norte concentrou 7,8% (2.913), Extremo-Sul 5,7% (2.121), Oeste 3,8% (1.431); Nordeste 2,9% (1.081) e a Macro Norte 1,2% (433).

Quando se fala em óbitos nos acidentes de trânsito, estes são apresentados como a segunda causa de morte por causas externas, perdendo apenas para agressões. Os óbitos de motociclistas, de acordo com o levantamento da secretaria estadual de Saúde, representaram 32,3% (913) do total de acidentes de trânsito em 2023 na Bahia.