Setur-BA estimula turismo de eventos e negócios para impulsionar economia baiana

Salvador vai sediar a 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (Soea), em 2024. A cidade foi escolhida, na segunda-feira (17), pelo Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, reunidos no Centro de Convenções de Pernambuco. A candidatura vitoriosa do Crea-BA teve o apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). A expectativa é que cinco mil profissionais, de todo o país, participem do evento, para debates sobre os desafios do segmento, além da oportunidade de visitar pontos turísticos da capital baiana.

“Contribuir com iniciativas dessa importância tem sido uma das estratégias da nossa secretaria, para injetar recursos na economia de Salvador e de municípios do interior da Bahia, atraindo grande número de turistas”, destacou o superintendente de Serviços Turísticos da Setur-BA, João Henrique Paolillo, presente na cerimônia.

O turismo de negócios e eventos envolve uma série de ações com pessoas que circulam entre destinos por motivos profissionais. As atividades são categorizadas como comerciais, científicas, promocionais e sociais, sendo os formatos mais usados congressos, exposições, workshops, missões empresariais e seminários.

O segmento ganhou projeção no Brasil, pelos benefícios socioeconômicos que oferece. Ele combate a sazonalidade no turismo, com o equilíbrio entre a demanda e a oferta, durante todo o ano, permitindo que as viagens aconteçam também na baixa temporada. A atração de novos públicos favorece a diversidade e o intercâmbio cultural. As ações geram investimentos em transporte, hospedagem, alimentação e contratação de mão de obra. E o turista aproveita o tempo livre para fazer passeios, ir a bares e restaurantes e comprar souvenirs, o que também injeta recursos no destino.

Na Bahia, o Governo do Estado, por meio da Setur-BA, atua no incentivo às atividades de categorias profissionais, como sindicatos e associações, que geram reflexos positivos no turismo. Neste ano, a secretaria já garantiu apoio a mais de 15 grandes eventos, nas áreas da cultura, esporte, comunicação, saúde, meio ambiente e agropecuária, com a expectativa de trazer à Bahia 50 mil visitantes.

“Estamos abertos para dialogar com todas as entidades de classe, que desejam promover seus eventos em nosso estado, se transformando em parceiras da Bahia. O turismo de negócios é o caminho para garantir movimentação de visitantes, nos 12 meses do ano. Por isso, vamos buscar mais”, explicou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“A captação de eventos que o Governo do Estado vem fazendo é fundamental, pois promove o incremento do turismo na baixa estação, com um olhar de maior alcance para o setor”, ressaltou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-BA), Luciano Lopes.