Setur promove destinos baianos em dois polos emissores de turistas de Portugal

As cidades portuguesas de Coimbra e Porto receberam, nesta semana, o Roadshow Solférias, o maior do país lusitano, reunindo 18 delegações internacionais. O evento itinerante teve a participação da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), que promoveu os atrativos do estado, entre operadores e agentes de viagens, visando estimular a comercialização de pacotes turísticos para destinos baianos.

“Porto e Coimbra são polos emissores de turistas representativos, nos quais a Bahia quer conquistar mais negócios da indústria de viagens. Os portugueses têm ligações históricas com o nosso estado, que, além da diversidade de atrações, possui voos diários de Lisboa para Salvador, o que é mais um atrativo diferenciado”, pontuou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.

O Roadshow Solférias ainda terá uma última parada, em Lisboa, na próxima segunda-feira (26), onde a Setur-BA estará em contato com outros profissionais do turismo, para fazer uma atualização sobre as experiências oferecidas nas 13 zonas turísticas baianas.

“O Governo do Estado tem trabalhado, prioritariamente, para ampliar a participação da Bahia no mercado internacional do turismo, com a captação de voos e divulgação dos destinos, em diferentes regiões do mundo. Este ano, já participamos de eventos na Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Chile e Portugal”, ressaltou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.