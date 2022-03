Sextou traz “Via de Acesso” e “Cristal Som” ao Casarão Cola na Manu

Sabe aquela banda que toca tuuuuudo que tá em alta na balada nossa da cada dia? E se eu te contar que temos duas atrações nesse nível? Pois então! É o segundo sextou no “Casarão Cola na Manu”, ao som de “Via de Acesso” e “Cristal Som”. Também tem “tuntz-tuntz”, com DJ Neto Nogueira

Anota aí: o espaço de eventos, que tem apostado para agitar os últimos dias da semana, abre as portas às 22 horas. Segundo lembrou a empresária Manu Berbert, proprietária do Casarão, o primeiro sextou, com a banda Lordão, preparou o caminho para nova temporada. “A festa abre o mês de abril e temos certeza que este será sucesso também”, aposta.

A casa de ritmos que vem “bombando” em Itabuna fica na avenida J.S. Pinheiro, número 2.120, no centro de Itabuna. Para manter um esquema bem night, as primeiras 50 mulheres entram grátis. Mas tem que chegar até 23 horas, hein? A organização informa que os ingressos serão vendidos na portaria.