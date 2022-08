Shauan Prado & Gabi: promessa de sucesso no Sertanejo Universitário

A união de duas vozes com características distintas e singularidades que vão desde um timbre forte e marcante masculino ao alcance vocal de um contralto feminino que impressionam pela harmonia, suavidade e beleza. É com este perfil que a dupla Shauan Prado & Gabi desponta como promessa de grande sucesso no cenário da música Sertaneja Universitária no sul da Bahia.

Com show de lançamento marcado para a noite desta sexta-feira, dia 12, na cidade de Ilhéus, a nova dupla sertaneja é um projeto musical compartilhado pelos amigos Shauan Prado e Gabi Barreto que, além de aliarem gostos musicais intrínsecos, decidiram juntar o talento peculiar que possuem para imprimirem um marca no Sertanejo Universitário, com influências no ritmo do Piseiro, estilo sonoro que ocupa um lugar de destaque no mercado da música nacional. A festa de lançamento da dupla terá lugar no Refúgio Lounge Bar.

Agrado e qualidade

Shauan Prado, que é de Itabuna e residiu por um longo período nos Estados Unidos, traz consigo a veia musical da família, tendo como pai o cantor Marcionílio, músico e ex-cantor da Banda Eva, e é sobrinho da cantora Alobened, que esteve à frente da Banda Mel por vários anos. Como cantor, Shauan já passou por bandas regionais como a Vera Cruz e Bembolado. Porém, um bom período de sua trajetória musical ele foi destaque no cenário Gospel, no qual lançou seu último single/clipe pela gravadora Universal Music, no Rio de Janeiro.

Quanto às expectativas para este momento em sua careira musical e ao lançamento do novo projeto, Shauan destaca que são extremamente positivas, tendo em vista que é algo que vem sendo construído com muita dedicação. “Além disso, as gravações que eu e Gabi temos feito e disponibilizadas nas plataformas digitais têm tido uma receptividade muito boa e agradado as pessoas que escutam, principalmente, por conta da qualidade sonora. Isso nos deixa felizes”, afirmou.

Também natural de Itabuna, Gabi passou grande parte de sua vida na cidade de Coaraci e, hoje, atua nestes dois municípios como profissional nutricionista. Dominada pela paixão musical e quando ainda era criança costumava acompanhar o pai Erico Benevides, cantor, músico e compositor, Gabi transita com grande habilidade no meio artístico regional, participando especialmente em apresentações musicais de amigos nas noites dos bares e casas de eventos de Itabuna, Ilhéus e região.

Falando em relação a corresponder às expectativas do público que estará acompanhando o lançamento da nova dupla sertaneja, Gabi enfatizou que tudo está sendo preparado com muito carinho e focado em repertório atualizado. “Quem for prestigiar este momento conosco irá desfrutar o melhor do Sertanejo Universitário. Com certeza será uma noite muito especial”, finalizou.

SERVIÇO

Evento: Sertanejada White – Lançamento da Dupla Shauan Prado & Gabi

Data: 12/08/2022 (Sexta-Feira)

Local: Refúgio Lounge Bar (Praia do Marciano, 744 – Malhado – Ilhéus/BA)

Horário2 A partir das 20 horas

Acesso: Ingressos on-line – https://www.even3.com.br/sertanejadawhite/