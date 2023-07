Sheila Shew lança livro de poesia em Itabuna

A poeta Sheila Shew lançará no dia 07 de julho (sexta-feira), às 18 horas, no pub e café Carpe Diem, em Itabuna, o livro “Estado de Poesia”, pela Via Litterarum. O livro reúne uma série de poesias que foram sendo criadas ao longo da caminhada literária da ativista cultural.

A poeta Sheila Shew é natural de Buerarema e está radicada em Itabuna. A escritora e atriz atua na cena cultural grapiúna na produção de eventos e ações literárias. Entre os projetos estão a organização do Festival Literário Sul – Bahia (FLISBA) e a participação destacada na Coletânea Bardos Baianos Litoral Sul, que reuniu 50 poetas da região, assim como é coordenadora de projeto homônimo no Extremo Sul do estado.

O lançamento do livro “Estado de Poesia” representa parte da materialização literária da escritora e o lançamento de forma festiva possibilitará o encontro de diversos escritores e escritoras do sul da Bahia no evento, assim como de convidados.

A obra recebe apresentação do músico Marcelo Ganem; o prefácio é da poeta e membro da Academia de Letras de Ilhéus, Luh Oliveira; a orelha do livro foi elaborada por Efson Lima, que pertence a Academia Grapiúna de Letras e Artes (Agral) e da Academia de Letras de Ilhéus.

O músico Marcelo Ganem lembra das primeiras inserções literárias da poeta ao considerar que é “testemunha dos primeiros passos da poetisa Sheila Shew, ingressando na arte da palavra. Acredito que o Criador do universo a escolheu para poetar as dores e as alegrias do mundo. Missão que ela exercita com nobreza e humildade, o que a torna ainda mais querida e merecedora deste ofício milenar”, concluiu o compositor da música Serra do Jequitibá.

O livro “Estado de Poesia” é mais uma obra publicada pela editora Via Litterarum e colabora para aumentar o conjunto de escritores do sul do estado. Essa alta produção literária só confirma a tese do escritor Adonias Filho, que além de cacau, a região produz escritores.