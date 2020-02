Shopping anuncia horários de funcionamento no Carnaval

O Shopping Jequitibá anunciou os horários de funcionamento durante o carnaval o Carnaval oficial, que acontece de 22 a 25 de fevereiro.

As lojas e demais estabelecimentos abrem em horário normal no sábado e no domingo. Na segunda (24), as lojas e a lotérica estarão fechadas, a Praça de Alimentação funciona das 10 às 22 horas, o Bompreço das 8 às 22 horas, e a Farmácia Velanes das 10 às 22 horas.

Na terça-feira (25), apenas a Praça da Alimentação abre das 12 às 21 horas, atendendo à programação do Cinemark.

Já na quarta-feira (26), dia considerado normal, as lojas e a Praça da Alimentação funcionam das 10 às 22 horas, o Bompreço e a Velanes das 8 às 22 horas e a lotérica das 8 às 21 horas.

A programação do Cinemark pode ser conferida nas redes sociais.