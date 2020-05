Shopping de Itabuna chega aos 20 anos, e Manoel chaves Neto encara futuro com otimismo

Iniciativa pioneira e visionária do empresário Helenilson Chaves, o Shopping Jequitibá está completando 20 anos nesta terça-feira, 5. Nada de festa porque a pandemia do coronavirus, que provocou o fechamento do comércio em Itabuna, transformou a data apenas em um momento de reflexão sobre o futuro, encarado com otimismo pelo diretor do empreendimento, Manoel Chaves Neto. P- Como você resume estas duas décadas do Shopping Jequitibá? Manoel Chaves Neto – Quero agradecer, agradecer e agradecer por hoje completarmos 20 anos de vida, de relação e de muito amor por Itabuna e todo Sul da Bahia. Estas duas décadas passaram voando, ultrapassamos diversos obstáculos, vencemos dezenas de crises, chegamos até ficar órfãos do nosso fundador e idealizador Helenilson Chaves. Entretanto, as raízes do Shopping Jequitibá são fortes, profundas e sólidas, proporcionado estarmos comemorando seus 20 anos, com empreendimento, completo, regional, dominante no Sul da Bahia. Fomos pegos de surpresa pela forma avassaladora da pandemia, fazendo com que mudássemos por completo nossas programações e atividades comemorativas para esta data. Ainda assim, continuaremos constantemente atentos, trabalhando duro, estudando e nos adaptando para manter o Shopping Jequitibá por muitas décadas como um equipamento único e de vanguarda para o novo normal.

P- Hoje temos 46 dias do Decreto Municipal que culminou com o fechamento de todo comércio. Em relação ao Shopping Jequitibá, como está sendo este momento e quais os impactos?

MCN- Está sendo dificílimo, pois a Pandemia COVID 19 interrompeu repentinamente o ciclo operacional do shopping Jequitibá e dos nossos lojistas, por consequência, colocando todos numa fragilidade econômica e financeira de fluxo de caixa, entretanto, os reais impactos só saberemos no médio prazo.

P- Qual geração de empregos do Shopping Jequitibá?

MCN- Juntamente com nossos lojistas, aproximadamente 1.300 empregos diretos.

P-Haverá demissões no Shopping Jequitibá?

MCN- Não iremos demitir nossos colaboradores, pois utilizaremos todos os benefícios do Governo Federal para segurar ao máximo todos os postos de trabalho existentes antes da COVID 19.

P-Já existem cerca de 80 shoppings centers abertos no Brasil. Quando serão abertas as portas do shopping Jequitibá?

MCN- A abertura do shopping Jequitibá está diretamente ligado ao prazo estipulado no Decreto Municipal em vigor, Entretanto estamos conscientes que para abrir o Jequitibá, necessariamente os hospitais da nossa cidade terão que estar estar minimamente estruturados para enfrentamento das futuras demandas que virão. Hoje está situação carece da chegada de respiradores, pois só temos 10 leitos de UTI’s da Sta. Casa.

P- Qual será o protocolo de abertura para o Shopping Jequitibá?

MCN- Neste período nós adequamos o Shopping Jequitibá, com as normativas e protocolos listados pela OMS, com objetivo de prevenir e dar segurança à saúde de todos que ali frequentam.

P- As lojas que estavam contratadas e com previsão de abertura, serão concretizadas?

MCN- Nestes últimos 46 dias, tivemos várias evoluções na construção de lojas VIVARA, Natura, ISE Grelhados e Restaurantes e Meu Chapa, além da reforma da Patroni. Em fase de análise final de projetos, temos a Barbearia e a Gráfica que ficarão na alameda de serviços.

P- Quantas lojas o shopping Jequitibá já fecharam as portas por força da COVID 19?

MCN- A I Place já apresentava desde 2019 o desejo de fechar por motivos de não descolar ponto de equilíbrio e face a pandemia, e consequentemente aumento do dólar os produtos importados aumentariam de preço e possivelmente haveria retração de vendas.

P- Como está a relação da administração do Shopping com seus lojistas?

MCN- Nossa relação é de união, transparência e parceria reforçada, pois só sairemos desta crise unidos, com muito trabalho e criatividade.

P- Qual a perspectivas, novidades do Shopping Jequitibá?

MCN- Nossa perspectiva é mantermos o Shopping Jequitibá sempre atraente, aconchegante, seguro para receber bem cada vez mais nossos clientes. Além disto, vamos demandar esforços para criar novas alternativas de canais de vendas e distribuição para nossos lojistas.