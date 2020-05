Shopping de Itabuna reabre com vendas pela internet e entrega em “drive thru”

Em decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Itabuna estabeleceu regras para o funcionamento do Shopping Jequitibá no município. De acordo com a publicação, o município autorizou o funcionamento em sistema de venda eletrônica, com a possibilidade de pagamento e entrega do produto em guichê alocado no estacionamento (drive thru). Para poder funcionar neste sistema, o estabelecimento deverá cumprir uma série de exigências que visam evitar aglomerações e garantir a segurança aos funcionários e clientes.

Com essa possibilidade, o shopping poderá ter até 15 guichês de, no máximo, três metros quadrados, distanciando-se pelo menos dois metros um do outro. De acordo com o decreto, só será permitido um funcionário em cada guichê, e o mesmo deve estar usando máscaras, luvas e ter acesso a álcool em gel, além de não poder ser do grupo considerado de risco à Covid-19. Os pontos de coleta não poderão ter exposição, estocagem ou armazenamento de produtos, nem oferta de outros itens, além dos previamente ajustados pelos consumidores.

Ainda segundo o decreto, somente veículos automotores terão acesso ao centro de compras itabunense, sem a permissão de desembarque dos veículos. Cada cliente deverá utilizar máscara de proteção facial e não poderá permanecer mais que 15 minutos dentro do estacionamento. O decreto está disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html