Shopping e outros setores do comércio de Itabuna reabrem dia 30

“Graças a Deus está tudo dando certo. Houve até um pouco de redução no número de casos confirmados da COVID-19. Parabenizo os comerciantes que estão fazendo a sua parte”, disse.

A previsão é de que Itabuna avance para a terceira fase de reabertura do comércio no próximo dia 30, quando deverão ser reabertos o Shopping Jequitibá, restaurantes, salões de beleza, barbearias, hotéis e academias de ginástica. “Não vamos permitir que esses locais fiquem cheios. Todos serão fiscalizados”, garantiu.

O prefeito também lembrou que até agora 18 lojas foram multadas por infringir o Decreto 13.738, que determina o fechamento do comércio às 15 horas. E frisou que Itabuna tem mais de 20 mil lojas, e que a maior parte delas tem seguido as medidas que contribuem para evitar o avanço do Novo Coronavírus.

Ônibus

Já sobre o transporte coletivo, Fernando Gomes disse que deverá funcionar com 50% da frota, seguindo todos os protocolos de segurança, tais como a disponibilização de álcool em gel e a obrigatoriedade do uso de máscara. O prefeito também lançou um alerta para as agências bancárias, que em sua maioria não estão seguindo o Decreto. Ele disse que já enviou ofício para todas as agências, informando que precisam se adequar às normas de segurança. “Caso não cumpram, na segunda–feira (27) vamos tomar atitudes mais duras, como por exemplo, a interdição”, afirmou.

Finalizando, o prefeito Fernando Gomes anunciou que até terça-feira (28), oito novos leitos de UTI serão abertos no Hospital de Base para pacientes com a COVID-19, ampliando assim para 28 o número de leitos de UTI na unidade.